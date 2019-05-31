Почтовые отделения Хынчештского, Каларашского, Оргеевского и Кагульского районов получили новые служебные машины. Ключи от автомобилей сотрудникам вручил генеральный директор госпредприятия "Почта Молдовы".
"Традиционно, каждый год "Почта Молдовы" приобретает по 10-12 единиц транспорта согласно годовому инвестиционному плану. Больше себе позволить не можем", - сказал гендиректор ГП "Почта Молдовы" Сергей Настас.
Сотрудники почтовых отделений говорят, что давно ждали автомобили.
"Мы очень взволнованы, мы долго ждали дня, когда получим свой транспорт. Мы все счастливы, не только водители, но и все сотрудники филиала", - отметила директор почтового отделения, Кагул Наталья Зарешняк.
"Радость переполняет. Причем не только за Каларашский район, но и за другие. Хочу сказать, что благодаря этим автомобилям работа станет эффективнее", - добавила директор почтового отделения, Калараш Наталья Жевердан.
Ключи от машин работникам почты вручили в Чорештах, где открылось новое почтовое отделение.
"Это замечательный центр, современный, просторный, функциональный", - сказала Наталья Жевердан.
Местные жители уверены, что теперь почтовые услуги будут более качественные.
"Мы давно ждали, когда откроют новое почтовое отделение, потому что в старом были очень плохие условия, и сотрудникам было трудно работать".
Очередное обновленное почтовое отделение откроется в июле в селе Вэрзэрешты Ниспоренского района.
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