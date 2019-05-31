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Ремонт трасс Кишинев-Унгены и Хынчешты-Лэпушна затянулся на годы
// фото: Скриншот из видео
12:37, 31 May 2019
просмотров 117 | комментариев 0

Азербайджанской компании, которая проводит ремонт трасс Кишинев-Унгены и Хынчешты-Лэпушна, дали неделю на то, чтобы доказать свою финансовую состоятельность и завершить работы до конца года. В противном случае с ней расторгнут контракт. Об этом заявил министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич на встрече с представителями компании.

Как отметил глава ведомства, ремонт дорог начали в 2014 и должны были завершить еще три года назад. Бюджет обновления трассы Кишинев-Унгены протяженностью 92 километра составляет 80 миллионов евро. Деньги выделили внешние партнеры.

"Достаточно слов. Мы хотим подробно обсудить эти три контракта. На этих участках нет никаких сдвигов, работы идут очень медленно, и мы знаем, что работники не получают зарплату", - сказал министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич.

Представители азербайджанской компании обещают завершить работы до конца года.

С ремонтом дороги Хынчешты-Лэпушна дела обстоят еще хуже. Подрядчик говорят, что реальные расходы превысили запланированные в контракте.

Кирилл Габурич потребовал представить ему информацию о финансовой ситуации в компании.

"Мы хотим видеть, что на счетах есть деньги, есть технические и финансовые возможности продолжить работы. В противном случае, если возникнут вопросы, если работы приостановятся, мы расторгнем контракты".

Ранее и премьер Павел Филип требовал от азербайджанской фирмы отчета о работе и сроках завершения строительства. На ремонт 37 километров дороги Хынчешты-Лэпушна Европейский инвестиционный банк выделил почти 19 миллионов евро.




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