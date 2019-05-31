Судебные поручения по делу Транги отправят в Италию и Россию

Прокуроры по борьбе с организованной преступностью и особым делам намерены отправить в Россию и Италию судебные поручения в связи с уголовными делами на имя ресторатора Андрея Транги и его сообщников, подозреваемых в извлечении выгоды из влияния и шантаже бизнесмена Виорела Варзаря.

Об этом сообщил главный прокурор Николай Китороагэ. Он отметил, что на допрос будет вызван и преступный авторитет Григорий Карамалак, который скрывается в Москве, и который, по словам Варзаря, является одним из участников схемы шантажа.

"Через Генеральную прокуратуру мы отправим в судебные органы России и Италии судебные поручения в связи с показаниями Варзаря, и не только, потому что по этому уголовному делу у нас есть и другие документы и доказательства, подтверждающие причастность этих людей к тому, о чем заявил Варзарь", - сказал глава ПБОПОД Николай Китороагэ.

Вора в законе Григория Карамалака, известного как Болгар, молдавские власти объявили в международный розыск через Интерпол еще в 1998 году. Его обвиняют в управлении группировкой, которая, предположительно, занималась убийствами, похищениями людей, грабежами, вымогательствами и бандитскими нападениями на территории нашей страны. До сих пор Москва отказывалась экстрадировать его в Молдову.

В то же время, прокуроры хотят вызвать на допрос итальянского гражданина Пауло Джентилли, которого Варзарь назвал сообщником Транги и Карамалака в схеме шантажа и захвата его бизнеса по производству оборудования из нержавеющей стали.