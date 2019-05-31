К общественным работам в 2019 году приговорили более двух тысяч граждан

Более двух тысяч граждан приговорили с начала этого года к неоплачиваемому труду в пользу общества.

Осудили их за незначительные нарушения. Больше всего подобных решений - свыше ста - вынесли в Бельцах.

Троих осужденных из столицы направили на ремонт детского сада на Чеканах. 31-летний Денис Барбос получил наказание за то, что сел за руль пьяным, спровоцировал аварию и скрылся с места происшествия. Его приговорили к 133 часам общественных работ.

"Какая работа есть, такую и выполняем. Я должен исправиться, к тому же, сейчас я делаю доброе дело для детей", - сказал осужденный Денис Барбос.

Еще одного мужчину остановили за рулем пьяным и без водительских прав. Он получил 140 часов неоплачиваемого труда.

"Я работаю с 23 апреля. Честно, я совсем не жалею, если мы не сделаем, то кто?"

А 22-летнего Михаила Осипова приговорили за то, что он нарушил судебное предписание. Ему было запрещено приближаться к семье. В итоге парень получил 120 часов общественных работ.

По данным Национального инспектората пробации, сейчас наказание в виде неоплачиваемого труда в пользу общества исполняют 3266 человек. Большинство из них водители, которых поймали пьяными за рулем.

"Учитывается специализация приговоренного, его способности. Они трудятся не только ради конечного результата, так мы хотим пробудить в них совесть", - отметил глава Национального инспектората пробации Андрей Яворский.

Неоплачиваемый труд в пользу общества предусматривает и программа "Drink ana Drive", которую обязаны проходить водители, пойманные пьяными за рулем. Их направляют на работу в больницы и морги.

Ранее премьер Павел Филип написал в фэйсбуке, что благодаря законопроекту о борьбе с пьянством за рулем, число автомобилистов, пойманных выпившими, в первые три месяца года снизилось на 22%.