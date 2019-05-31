В Кишиневе появилась услуга "психотерапевт-такси"

Вызвать такси и одновременно привести мысли в порядок можно в столице благодаря новой услуге, которая называется "психотерапевт-такси". Специалист проконсультирует клиента и доставит его до места назначения. Предлагает такой необычный сервис Геннадий Виртос.

"Я около пяти лет изучал психотерапию, психоанализ. За эти пять лет я открыл самого себя, открыл свои стремления, переписал свой жизненный сценарий, я понял, что то, что я делаю, я делаю хорошо, но это не то, что мне нужно".

Получив профильное образование, Геннадий открыл собственный кабинет. Идея проводить сеансы и в машине появилась почти сразу.

"Мне приходится много времени проводить в дороге, это мертвое время, которое я не могу потратить, к примеру, на чтение. Зато разговаривать во время вождения я могу".

Первые пять клиентов "психотерапевта на колесах" получили консультации бесплатно.

"Мы часто заводим откровенные разговоры с незнакомыми людьми в троллейбусе, поезде и, казалось бы, говорим свободно, потому что знаем, что больше их никогда не встретим. Каким бы уютным ни был кабинет психотерапевта, думаю, мне понадобилось бы не менее двух сеансов, чтобы расслабиться и довериться", - сказала блогер Анна Смолницки.

Сопровождает водителя-психотерпевта кошка.

"Для большинства клиентов это приятный сюрприз - увидеть милое животное, которое играет с пассажирами, расслабляет их".

Новый вид услуги вызвал интерес у столичных граждан.

"Это что-то новое. Возможно, полезное. Иногда у тебя проблемы, и ты об этом не думаешь. А разговор с незнакомым человеком может помочь. Думаю, что так я бы чувствовала себя более свободной, было бы легче. В любом случае, мы часто разговариваем с таксистами".

Консультация в кабинете психолога стоит 400 леев, а в машине - 300 леев.