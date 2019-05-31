В детских садах Страшенского района новое летнее меню

В Страшенском районе пересмотрели рацион для детей с учетом сезонных овощей и фруктов. В меню детсадов включили черешню, клубнику, вишню, помидоры и огурцы.

"Это действительно отличное меню. Конечно, оно более богатое. Увеличили количество, зато сократили количество соли и сахара, так как будет много фруктов", - отметила глава Страшенского пищекомбината Алла Дину.

Родители тоже довольны новым меню.

"Все хорошо, они приходят домой довольные, еда им нравится. Говорят, что еда здоровая".

Пищевой комбинат, который с апреля отвечает за качество еды в школах и детских садах Страшенского района, планирует отремонтировать и переоборудовать столовые, а также провести курсы подготовки поваров.

С 1 апреля в Страшенском районе начали внедрять пилотный проект по организации питания в школах и детских садах. Теперь столовыми управляет частная компания. Она же будет следить за состоянием пищеблоков, выплачивать зарплату поварам и обновлять меню.

Проект запустили по инициативе правительства после многочисленных скандалов, связанных с подтасовкой результатов тендеров и поставкой испорченных продуктов в учебные заведения страны.