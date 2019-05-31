Водителей нужно лишать прав на полгода, если они позволят себе ехать по населенным пунктам на скорости свыше ста километров в час и больше 140 - по национальным трассам. Ужесточить наказание для гонщиков предложил премьер Павел Филип на заседании по вопросу дорожной безопасности.
"Примерно 32-33 процента аварий происходит из-за превышения скорости. Думаю, здесь есть над чем поработать. Почему бы не пойти по пути, который мы выбрали, утвердив анти-алкогольный пакет? Может, за превышение скорости тоже надо лишать водительских прав. По данным статистики, что за первые три месяца этого года число пьяных водителей за рулем снизилось на 20 с лишним процентов".
Кроме того, премьер-министр потребовал оставить без аккредитации автошколы, которые недостаточно хорошо готовят будущих водителей, и в то же время упростить процедуру выдачи прав сдавшим экзамены по вождению.
По данным Национальной патрульной инспекции, с начала года в стране из-за превышения скорости произошло примерно 230 аварий, в результате которых 30 человек погибли, около 300 получили травмы.
Комментарии
- 50 лет в профессии: Акушеру-гинекологу Георгию Паллади исполнилось 90 лет
- AIPA наградило лучших фермеров страны
- В детских садах Страшенского района новое летнее меню
- Мама убитой в израильском детсаду девочки из Молдовы: Я желаю няне всю жизнь мучиться
- Объявлен риск наводнений в Унгенах. ФОТО
- В Кишиневе появилась услуга "психотерапевт-такси"
- К общественным работам в 2019 году приговорили более двух тысяч граждан
- Судебные поручения по делу Транги отправят в Италию и Россию
- Ремонт трасс Кишинев-Унгены и Хынчешты-Лэпушна затянулся на годы
- Почтовые отделения четырёх районов получили новые служебные машины
- Астролог назвал знаки Зодиака, которым звезды сулят катастрофическое невезение в июне
- 50 лет в профессии: Акушеру-гинекологу Георгию Паллади исполнилось 90 лет
- AIPA наградило лучших фермеров страны
- Павел Филип: ужесточить наказание для гонщиков
- В детских садах Страшенского района новое летнее меню
- STOP FALS: Министерство здравоохранения разоблачает лже заявления портала, который хвалит ППДП-ПДС
- Австралию засыпает снегом
- В Румынии прошел мощный град
- В Молдове насчитывается почти две тысячи леевых миллионеровв: самому молодому 21 год
- Дома, огороды и дороги затопило из-за сильных дождей в Шолданештах. ФОТО
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День будет отмечен высокой активностью. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Если Вы в ссоре, самое время помириться. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День будет отмечен высокой активностью. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Воздержитесь от тяжелой пищи.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Вечером ждите приятных гостей.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Будьте осторожны с начальником.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День будет отмечен высокой активностью. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Смело назначайте свидания.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Благоприятны предпринимательство и торговля.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. В голову придут плодотворные идеи.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День будет отмечен высокой активностью. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
|Banca Nationala a Moldovei
IZBORSK.MD