Павел Филип: ужесточить наказание для гонщиков

Водителей нужно лишать прав на полгода, если они позволят себе ехать по населенным пунктам на скорости свыше ста километров в час и больше 140 - по национальным трассам. Ужесточить наказание для гонщиков предложил премьер Павел Филип на заседании по вопросу дорожной безопасности.

"Примерно 32-33 процента аварий происходит из-за превышения скорости. Думаю, здесь есть над чем поработать. Почему бы не пойти по пути, который мы выбрали, утвердив анти-алкогольный пакет? Может, за превышение скорости тоже надо лишать водительских прав. По данным статистики, что за первые три месяца этого года число пьяных водителей за рулем снизилось на 20 с лишним процентов".

Кроме того, премьер-министр потребовал оставить без аккредитации автошколы, которые недостаточно хорошо готовят будущих водителей, и в то же время упростить процедуру выдачи прав сдавшим экзамены по вождению.

По данным Национальной патрульной инспекции, с начала года в стране из-за превышения скорости произошло примерно 230 аварий, в результате которых 30 человек погибли, около 300 получили травмы.