AIPA наградило лучших фермеров страны

Лучших фермеров страны наградило накануне Агентство по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве. Ион Ионаш из села Костешты Яловенского района выращивает и экспортирует фрукты с 2010 года. Мужчина стал лучшим в номинации "Молодой успешный фермер".

Аграрий говорит, что без поддержки государства не смог бы добиться успеха.

"Без помощи властей мы ничего не можем сделать, это в первую очередь не выгодно. Если все делать в самому, нужны очень большие инвестиции. В сельском хозяйстве другой расклад, очень трудно начать с нуля без помощи государства", - отметил фермер Ион Ионаш.

Алла Попа стала в этом году "Лучшей успешной женщиной - фермером". Почти 20 лет женщина выращивает экологические овощи и зерновые. В 2018 она получила от государства около миллиона леев субсидий.

"Купила в этом году культиватор для обработки эко-продукции, реинвестировала, закупила пленку и ирригационную систему", - сказала фермер Алла Попа.

По данным AIPA, в прошлом году аграрии привлекли почти шесть миллиардов леев в виде инвестиций. В этот же период было открыто 250 новых предприятий и создано 3500 новых рабочих мест. Вадим Курмей отметил, что весьма успешным стал проект субсидирования авансом.

"Были одобрены 50 проектов начинающих сельхозпроизводителей. Инвестиции составят 40 с лишним миллионов леев, и будет создано 130 новых рабочих мест", - подчеркнул директор AIPA Вадим Курмей.

В минсельхозе говорят, что молдавская продукция высоко ценится на международном рынке.

"С 2015 года только Национальный фонд развития сельского хозяйства и сельской местности увеличился на 40%. Сезон 2017-2018 был относительно хорошим по сравнению с предыдущими, поэтому в сельскохозяйственной отрасли мы достигли хороших результатов", - рассказал глава минсельхоза Николай Чубук.

"Нам нужны умные инвестиции. В Молдове есть фермеры, которые каждый день доказывают нам, что успех и развитие возможно, если много работать, быть преданным своему делу, быть смелым и получить небольшую поддержку от государства", - подытожил премьер-министр Павел Филип.

Лучших фермеров Агентство по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве награждает третий год подряд.