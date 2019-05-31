50 лет в профессии: Акушеру-гинекологу Георгию Паллади исполнилось 90 лет

90 лет отметил в этом месяце акушер-гинеколог, академик Георге Палади. Врач продолжает работать в первой Муниципальной клинической больнице и обучает студентов этой нелегкой, но благородной профессии.

"Человек должен любить свое ремесло, и тогда оно будет даром божьим. Я никогда не хотел менять сферу своей деятельности, особенно в этом возрасте", - сказал акушер-гинеколог Георге Палади.

Георге Палади вырос в многодетной семье, и единственный получил высшее образование. Сейчас академик свободно пользуется интернетом, ездит на конференции по всему миру и является членом Нью-Йоркской академии наук. А начинал он еще в те времена, когда беременных вместо УЗИ обследовали стетоскопом, а о роддомах не было и речи.

"Тогда 80-90 процентов женщин рожали дома, и я сам, как и все мои восемь братьев и сестер, родился дома, на печи. Тогда не было никаких родильных домов. В Кишиневе была единственная Еврейская больница, в которой было всего 3 койки для рожениц", - добавил Георге Палади.

За 50 лет работы академик принял роды у более миллиона женщин.

"Что может быть прекраснее, чем появление на свет малыша, который в будущем может стать тем, кто изменит мир и избавит его от несовершенств", - прокомментировал Палади.

Врач признается, что в хорошей форме остается благодаря здоровому образу жизни.

"Я всю жизнь занимаюсь гимнастикой, каждый день, и сегодня тоже. И я думаю, именно это и избавило меня от необходимости пить лекарства, которые сегодня стоят недешево".

Георге Палади успевает не только принимать пациентов, но и преподавать в Медицинском Университете. Заведующий второго отделения патологии беременности, в котором и работает академик, 25 лет назад защищал у него диплом.

"На лекциях мы его слушали, затаив дыхание. Это было не только обязанностью. Георгий Андреевич, это было нечто большее. Кроме того, я - резидент у академика. И знаете, я горжусь тем, что являюсь частью его эпохи", - заключил заведующий отделения патологии беременности Ливиу Сэрэтяну.

В первой муниципальной клинической больнице ежегодно появляются на свет примерно 30 тысяч детей.