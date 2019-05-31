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Астролог назвал знаки Зодиака, которым звезды сулят катастрофическое невезение в июне
// фото: открытый источник
14:27, 31 May 2019
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Некоторым знакам Зодиака не повезет в июне, говорит астролог. Астролог Влад Росс составил гороскоп для представителей всех знаков Зодиака на июнь 2019 года. При этом он выделил знаки Зодиака, которым, по его прогнозам, будет нелегко в этом месяце, пишет "Главред".

Водолеи.

Июнь для Водолеев станет критическим периодом, полным различных пертурбаций, особенно в середине месяца. Какие-то объединения, в которые входят Водолеи, могут разваливаться и разрушаться. Да и в делах все может складываться не так, как бы им хотелось. Могут возникать сложные ситуации на работе, в том числе возможны недоразумения с начальством и ссоры с коллегами. Могут быть выяснения отношений, скандалы и открытые противостояния. Помимо всего прочего, Водолеи летом рискуют неожиданно заболеть. Им однозначно лучше избегать сквозняков и кондиционеров, передает УНИАН.

Львы.

Неблагоприятный месяц ждет также Львов. В июне в их жизни появятся враги, будут "подставы", "маски-шоу" и "наезды". Не исключены даже ограбления. Вплоть до того, что могут быть такие ситуации: оставил машину на полчаса, вернулся – ее нет. Также Львов могут свергнуть с занимаемых должностей. Сложная ситуация с начальством, с общением. Планы и проекты могут начать двигаться не в том направлении, куда бы хотелось. Для Львов июнь – это лучшее время, чтобы отдохнуть. Чтобы не нажить себе неприятностей, лучше особо не активничать и ничего не менять.

Скорпионы.

Скорпионов ждет похожая ситуация. Однако особенно неудачно у них могут складываться дальние поездки и путешествия. Поломки автомобиля, несостыковки рейсов и другие сложные ситуации в дороге – все это может ждать Скорпионов. Также представителей этого знака могут ждать трудные ситуации с дальними родственниками. Есть опасность того, что их могут не впустить в какую-то страну, то есть возможны сложности с эмиграционными делами. Юридические неурядицы, противостояния, суды и следствия – ко всему этому Скорпионам лучше быть готовыми. Одним словом, не очень хороший период ждет Скорпионов.

Тельцы.

Тельцам тоже не будет фартить в июне. У них велика опасность несчастных случаев в дороге и разного рода ДТП, особенно в середине месяца. Поэтому Тельцам лучше никуда не ездить и вообще не высовываться (это касается дел с ценными бумагами и инвестиций). Категорически Тельцам в этом месяце нельзя покупать автомобили, велосипеды и другие средства передвижения. Их также могут ждать неприятности на личном, любовном фронте, в частности, могут быть какие-то измены. Не исключено, что Тельцов в июне подведут друзья, им целый месяц придется проверять друзей на вшивость. Старые друзья могут оказаться предателями, а новые симпатичные им люди могут оказаться лжедрузьями. Поэтому нужно очень осторожно подходить ко взаимоотношениям в социуме.




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