Некоторым знакам Зодиака не повезет в июне, говорит астролог. Астролог Влад Росс составил гороскоп для представителей всех знаков Зодиака на июнь 2019 года. При этом он выделил знаки Зодиака, которым, по его прогнозам, будет нелегко в этом месяце, пишет "Главред".
Водолеи.
Июнь для Водолеев станет критическим периодом, полным различных пертурбаций, особенно в середине месяца. Какие-то объединения, в которые входят Водолеи, могут разваливаться и разрушаться. Да и в делах все может складываться не так, как бы им хотелось. Могут возникать сложные ситуации на работе, в том числе возможны недоразумения с начальством и ссоры с коллегами. Могут быть выяснения отношений, скандалы и открытые противостояния. Помимо всего прочего, Водолеи летом рискуют неожиданно заболеть. Им однозначно лучше избегать сквозняков и кондиционеров, передает УНИАН.
Львы.
Неблагоприятный месяц ждет также Львов. В июне в их жизни появятся враги, будут "подставы", "маски-шоу" и "наезды". Не исключены даже ограбления. Вплоть до того, что могут быть такие ситуации: оставил машину на полчаса, вернулся – ее нет. Также Львов могут свергнуть с занимаемых должностей. Сложная ситуация с начальством, с общением. Планы и проекты могут начать двигаться не в том направлении, куда бы хотелось. Для Львов июнь – это лучшее время, чтобы отдохнуть. Чтобы не нажить себе неприятностей, лучше особо не активничать и ничего не менять.
Скорпионы.
Скорпионов ждет похожая ситуация. Однако особенно неудачно у них могут складываться дальние поездки и путешествия. Поломки автомобиля, несостыковки рейсов и другие сложные ситуации в дороге – все это может ждать Скорпионов. Также представителей этого знака могут ждать трудные ситуации с дальними родственниками. Есть опасность того, что их могут не впустить в какую-то страну, то есть возможны сложности с эмиграционными делами. Юридические неурядицы, противостояния, суды и следствия – ко всему этому Скорпионам лучше быть готовыми. Одним словом, не очень хороший период ждет Скорпионов.
Тельцы.
Тельцам тоже не будет фартить в июне. У них велика опасность несчастных случаев в дороге и разного рода ДТП, особенно в середине месяца. Поэтому Тельцам лучше никуда не ездить и вообще не высовываться (это касается дел с ценными бумагами и инвестиций). Категорически Тельцам в этом месяце нельзя покупать автомобили, велосипеды и другие средства передвижения. Их также могут ждать неприятности на личном, любовном фронте, в частности, могут быть какие-то измены. Не исключено, что Тельцов в июне подведут друзья, им целый месяц придется проверять друзей на вшивость. Старые друзья могут оказаться предателями, а новые симпатичные им люди могут оказаться лжедрузьями. Поэтому нужно очень осторожно подходить ко взаимоотношениям в социуме.
Комментарии
- Умер джазовый музыкант Леон Редбоун
- Самого маленького в мире младенца выписали из больницы
- Диетолог назвала идеальный завтрак
- Прекрасное время у Близнецов и денежные потери у Скорпионов: гороскоп на июнь для всех знаков Зодиака
- Площадь в Париже хотят назвать в честь принцессы Дианы
- Вышел трейлер последнего фильма о Рэмбо
- Умер кот Лео из "Кладбища домашних животных"
- Ждавшая десять лет хозяина собака умерла у его могилы
- Названа лучшая песня в истории человечества
- Малайзия будет по максимуму использовать технологии Huawei
- В Цюрихе мужчина застрелил двух заложниц
- Беспорядки в тюрьме Эквадора: есть погибшие
- Умер джазовый музыкант Леон Редбоун
- Создан первый кот-робот, реагирующий на касания
- NASA может начать возить на МКС туристов на своих кораблях со следующего года
- STOP FALS: Министерство здравоохранения разоблачает лже заявления портала, который хвалит ППДП-ПДС
- Австралию засыпает снегом
- В Румынии прошел мощный град
- Недалеко от Сынжерейского района перевернулся грузовик с гравием
- В США показали летающее такси
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День будет отмечен высокой активностью. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Если Вы в ссоре, самое время помириться. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День будет отмечен высокой активностью. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Воздержитесь от тяжелой пищи.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Вечером ждите приятных гостей.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Будьте осторожны с начальником.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День будет отмечен высокой активностью. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Смело назначайте свидания.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Благоприятны предпринимательство и торговля.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. В голову придут плодотворные идеи.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День будет отмечен высокой активностью. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
|Banca Nationala a Moldovei
IZBORSK.MD