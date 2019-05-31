Самого маленького в мире младенца выписали из больницы

Отныне Сайби считают самым маленьким в мире недоношенным ребенком. Предыдущей рекордсменкой была девочка из Германии, которая родилась с весом 252 грамма в 2015 году.

В Соединенных Штатах выписали из больницы самого маленького в мире ребенка. Вес девочки при рождении составлял всего 245 граммов, и медики то, что она выжила, называют чудом, передает Униан.



Девочка родилась на 23-й неделе беременности в декабре 2018 года. Рождение Сайби было настолько преждевременным, что врачи считали ее "микронедоношенной". Так называют ребенка, родившегося до 28 недель беременности. Почти полгода терапии, ухода и родительской надежды - и состояние маленькой Сейби больше не вызывает беспокойства врачей.





