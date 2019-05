В Соединенных Штатах выписали из больницы самого маленького в мире ребенка. Вес девочки при рождении составлял всего 245 граммов, и медики то, что она выжила, называют чудом, передает Униан.



Девочка родилась на 23-й неделе беременности в декабре 2018 года. Рождение Сайби было настолько преждевременным, что врачи считали ее "микронедоношенной". Так называют ребенка, родившегося до 28 недель беременности. Почти полгода терапии, ухода и родительской надежды - и состояние маленькой Сейби больше не вызывает беспокойства врачей.







The world's smallest surviving baby has been discharged from the hospital.



Baby Saybie, who was born in December 2018, weighed just half a pound when she was delivered. https://t.co/myegMc5zBq pic.twitter.com/0EzmrFQjEt