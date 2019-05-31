Возможность отправки туристов предусмотрена бюджетом агентства на 2020 финансовый год.
NASA намерено с 2020 года начать отправлять туристов на Международную космическую станцию (МКС) на американских кораблях.
Как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на презентацию консультативного совета NASA, возможность отправки туристов предусмотрена бюджетом агентства на 2020 финансовый год, передает УНИАН.
Компания SpaceX по заказу NASA разработала первый частный пилотируемый корабль Crew Dragon. Он предназначен для доставки космонавтов на МКС и их возвращения на Землю. В 2017 году SpaceX объявила о планах использования его для туристических полетов.
Первый полет Crew Dragon к МКС состоялся 2 марта. Он проходил без экипажа, место пилота занимал манекен по имени Рипли.
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