Создан первый кот-робот, реагирующий на касания

Новинка уже поступила на рынок, его цена стартует от 45 долларов. "Робокот" моет распознавать речь.

В Китае презентовали первого роботизированного кота, который реагирует на касания. Об этом сообщает TechCrunch.

Кота-робота под названием Matebot представила компания Ekasbo. У робота двигаются семь частей "тела", и он узнает человеческий голос, передает Корреспондент.

Мейтбот создали как интерактивного компаньона. Также он подойдет в качестве домашнего "животного" людям, которые не могут завести себе настоящего питомца.

Сообщается, что цена робота стартует от 45 долларов.

Управлять Мейботом можно с помощью мобильного приложения. Также его можно интегрировать с системами голосового управления Android.