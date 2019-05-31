Умер джазовый музыкант Леон Редбоун

Причину смерти известного артиста не называют. На момент кончины 30 мая ему было 69 лет.

В Канаде скончался джазовый музыкант Дикран Гобалян, который известен под псевдонимом Леон Редбоун. Исполнитель умер на 70-м году жизни. Об этом пишет Variety, передает Корреспондент.

Причина кончины артиста не называется. Ушел из жизни он накануне, 30 мая.

За свою продолжительную творческую деятельность он успел выпустить 15 альбомов, первый из которых On the Track увидел мир в 1975 году.

При жизни Редбоун был знаком с Бобом Диланом. Именно он, пораженный манерой исполнения музыканта, посоветовал журналу Rolling Stone обратить внимание на артиста до подписания им своего первого контракта.