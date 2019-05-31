В Цюрихе мужчина застрелил двух заложниц

Во время штурма квартиры полиция обнаружила троих человек с тяжелыми огнестрельными ранениями.

Две женщины были захвачены и удерживались мужчиной 31 мая в одной из квартир Цюриха. Освободить заложниц не удалось, они скончались в результате стрельбы. Об этом в пресс-релизе сообщила местная полиция, передает РИА Новости.

Рано утром 60-летний мужчина захватил двух женщин и угрожал застрелить их. Полицейские установили с ним контакт, а на место прибыли силы полиции, спецназ и группа переговорщиков, передаёт Корреспондент.

Территорию оцепили и вышли на контакт с мужчиной. После того, как полицейские услышали несколько выстрелов, начался штурм квартиры. На месте были обнаружены три человека с тяжелыми огнестрельными ранениями. Несмотря на реанимационные меры, все трое скончались на месте.

Предполагаемое орудие убийства было изъято. Происшествие расследуется прокуратурой и полицией Цюриха. Мотивы преступника не сообщают, известно только, что мужчина гражданин Швейцарии. Погибшим женщинам было 34 и 38 лет.