Молдова после проливных дождей. ФОТО

Региональные комиссии по чрезвычайным ситуациям устанавливают ущерб, нанесенный накануне проливным дождем.

По информации Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям, больше всего пострадал город Яловены. Там размыло 15 километров дороги и затопило 20 подвалов и погребов.

В Шолданештах спасатели выкачали воду в трех частных хозяйствах, в селе Рошу Кагульского района - в двух.

Такая помощь понадобилась также в Сынджерейском, Каушанском и Унгенском районах.

В столице затопило несколько жилых домов по улице Друмул Виилор, а в пригороде Кодру - улицу Святого Николая.

По прогнозам Гидрометеослужбы, дожди с грозами продлятся по меньшей мере до вторника.