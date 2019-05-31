Папа римский Франциск прибыл в Румынию

Папа римский Франциск прибыл в Румынию. В аэропорту Бухареста его встречали с особыми почестями. Сотни верующих кричали ему Viva Papa.

Очень приятно приветствовать вас на румынской земле. Для нас это большая честь.

Сегодня понтифик проведет литургию в соборе Святого Иосифа, а завтра посетит Бакэу и Яссы.

Подробнее - в следующих выпусках. Наш специальный корреспондент Октавиан Братосин расскажет об апостольском визите в прямом эфире.