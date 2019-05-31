В молдавских школах прозвенел последний звонок

В школах прозвенел последний звонок. Учебный год завершили 335 тысяч учеников. 86 выпускников лицея Академии наук подготовились к прощанию со школой по-особенному - придумали торжественное облачение.

Лучших учеников и победителей олимпиад отметили медалями и дипломами.

"Три года в лицее стали лучшими, неповторимыми. Мне повезло с одноклассниками и учителями. Они исключительные", - сказала выпускница Иоанна Вэтэману-Мэрджиняну.

"Жаль, что эти годы так быстро пролетели. Я бы прожил их еще раз", - отметил выпускник Константин Дрэганча.

"Это были самые насыщенные школьные годы. Тяжело расставаться, в том числе с учителями", - добавила выпускница Мэдэлина Потэрникэ.

Праздник с выпускниками разделили родители.

"Государство создает возможности, чтобы дети хорошо учились и проявляли себя. Это не может не радовать".

"Их здесь хорошо подготовили, получился отличный выпуск, готовый к новым жизненным вызовам".

Мария Харя подготовила не одно поколение выпускников, и каждый раз расставание с учениками дается ей с трудом.

"Ностальгия и такая хорошая печаль. Мы три года росли вместе. Они - это наш результат. Они счастливы, это главное".

В этом году 12-й класс окончили почти 11 с половиной тысяч учеников, 9-й класс - около 35 тысяч.

"Чтобы вы взлетели как можно выше, и никогда не забыли, откуда начался ваш полет", - заключил председатель АНМ Ион Тигиняну.