В Костештах 13-летний подросток покончил с собой

Трагедия в селе Костешты Яловенского района. 13-летний мальчик застрелился из отцовского ружья.

Подросток был дома один - мать вышла по делам, а отец был в отъезде, он водитель дальних рейсов.

Оружие мальчик достал из сейфа. Тело обнаружила мама, на ее крики сбежались соседи.

В полиции говорят, семья благополучная. Обстоятельства трагедии выясняются.