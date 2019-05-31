Эксперты: альянс между ДПМ и ПСРМ вполне возможен

Решение Демпартии пригласить социалистов на переговоры уместно, осуществимо и отвечает интересам жителей страны. В этом уверены большинство политических аналитиков. Они отмечают, что людям нужен политический класс, способный продолжать социальные и экономические проекты. Попытки переговоров между ПСРМ и ACUM не дали результатов, а ДПМ единственная предложила четкое решение для выхода из политической блокады.

"Считаю, что Демократическая партия поступила абсолютно правильно, пригласив Партию социалистов на дискуссии. Блок ACUM не готов к власти. Это приходится констатировать. Ими руководит только желание мести, и в таких условиях диалог между Демпартией и блоком ACUM невозможен", - отмечает политический аналитик Роман Михаеш.

По мнению экспертов, жители страны ждут альянс между ПСРМ и ДПМ, а за политический кризис в стране партиям придется ответить.

"Уверен, что альянс между ДПМ и ПСРМ вполне возможен", - сказал политический аналитик Корнелиу Чуря.

"ДПМ хочет продолжить программы по развитию страны. И граждане ждут компромисса между партиями, баланса сил. Компромисса и баланса, которые обеспечат нейтралитет Молдовы в геополитическом противостоянии", - подчеркнул журналист Виктор Никитуш.

Результаты последнего соцопроса показали, что в обществе доминируют мнение о нежелательности досрочных выборов и миноритарного правительства.