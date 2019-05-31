Лучинский прокомментировал некорректное поведение Андрея Нэстасе

Андрей Нэстасе некорректно ведет себя с журналистами, задающими не те вопросы, которые он хочет слышать. Так поведение лидера "Платформы DA" прокомментировал бывший президент страны Петр Лучинский.

"Конечно, так нельзя. Нужно иметь терпение и вести диалог. Я всегда был сторонником диалога. Есть люди, чье мнение не совпадает с твоим, и с ними нужно терпеливо объясняться. Не нужно злиться и обвинять друг друга", - отметил президент Молдовы в 1997-2001 гг Петр Лучинский.

Петр Лучинский считает, что для политиков важно умение принимать критику и признавать свои ошибки.

"Если пошел в политику, нужно быть готовым к нападкам, - это общеизвестно. Демократия - это терпение и сотрудничество. Безусловно, лучше бы таких случаев не было. Но всегда лучше разобраться на месте. Не должно быть злости и недоверия", - подчеркнул Лучинский.

Андрей Нэстасе, которого медийные организации назвали "недругом прессы", неоднократно оправдывал это звание, опускаясь до базарной ругани, нападал на СМИ, когда ему не нравилось, как освещают деятельность его партии.