Андрей Нэстасе некорректно ведет себя с журналистами, задающими не те вопросы, которые он хочет слышать. Так поведение лидера "Платформы DA" прокомментировал бывший президент страны Петр Лучинский.
"Конечно, так нельзя. Нужно иметь терпение и вести диалог. Я всегда был сторонником диалога. Есть люди, чье мнение не совпадает с твоим, и с ними нужно терпеливо объясняться. Не нужно злиться и обвинять друг друга", - отметил президент Молдовы в 1997-2001 гг Петр Лучинский.
Петр Лучинский считает, что для политиков важно умение принимать критику и признавать свои ошибки.
"Если пошел в политику, нужно быть готовым к нападкам, - это общеизвестно. Демократия - это терпение и сотрудничество. Безусловно, лучше бы таких случаев не было. Но всегда лучше разобраться на месте. Не должно быть злости и недоверия", - подчеркнул Лучинский.
Андрей Нэстасе, которого медийные организации назвали "недругом прессы", неоднократно оправдывал это звание, опускаясь до базарной ругани, нападал на СМИ, когда ему не нравилось, как освещают деятельность его партии.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День будет отмечен высокой активностью. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
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РАК
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День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Если Вы в ссоре, самое время помириться. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
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ЛЕВ
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День будет отмечен высокой активностью. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Воздержитесь от тяжелой пищи.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Вечером ждите приятных гостей.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Будьте осторожны с начальником.
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СКОРПИОН
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СТРЕЛЕЦ
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КОЗЕРОГ
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День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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