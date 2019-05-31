Папу римского торжественно встретили в аэропорту Бухареста

Папа римский Франциск прибыл в Румынию. В аэропорту Бухареста его встречали с особыми почестями. Сотни верующих кричали Viva Papa.

Очень приятно приветствовать вас на румынской земле. Для нас это большая честь. Мы счастливы принимать вас в нашей стране.

У трапа самолета понтифика приветствовал президент Румынии Клаус Йоханнис.

Из аэропорта Франциск отправился во дворец Коротчень. Весь путь следования почетного кортежа усиленно охранялся. Движение было разрешено только по встречной полосе. Однако водители остановили машины и вышли поприветствовать высокого гостя.

Перед президентским дворцом Папу приветствовал почетный караул. Ответное приветствие Франциск произнес по-румынски. Как оно должно звучать, понтифику подсказал президент Йоханнис.

Президент Румынии и глава Католической церкви провели двустороннюю встречу.

Затем Клаус Йоханнис и Папа Франциск выступили перед приглашенными гостями. Речи слушали почти 400 человек.

Клаус Йоханнис коснулся проблемы дискриминации.

"В мире, полном сложных явлений, Европа, возможно более других нуждается в моделях мирного сосуществования и диалога между большинством и меньшинством".

Понтифик отметил достижения Румынии в обеспечении религиозной свободы и призвал власти не игнорировать проблемы бедных людей.

"Желая Румынии процветания и мира, я призываю на вас, ваши семьи, всех присутствующих и всех жителей страны изобилие божественного благословения. Пусть Господь благословит Румынию".

Клаус Йоханнис преподнес Папе Римскому символические подарки - мяч и футболку с автографом Георге Хаджи, весло четырехкратного олимпийского чемпиона Ивана Пацайкина, диск с произведениями Джордже Энеску, а также румынское вино, ковер и расписное яйцо.

Подарок для понтифика приготовила и премьер-министр Виорика Дэнчилэ.

"Ваше святейшество, это часы ручной работы, одна из деталей которых выполнена из камня, привезенного из Аргентины, а еще одна - из камней с вулкана Этна и румынской земли".

Франциск в ответ преподнес главе правительства памятную медаль и несколько книг.

Вечером начались встречи понтифика с патриархом Даниилом и синодом Румынской православной церкви.

"Наши предшественники призывают нас продвигать и защищать веру Христову, передавать молодым поколениям в Европе, где продолжается секуляризация, веру и милостивую любовь Иисуса Христа к миру".

Папа Франциск проведет литургию в бухарестском соборе Святого Иосифа, а завтра - по прибытии в Бэкэу - в церкви Шумулеу-Чук. Затем понтифик отправится в Яссы, где посетит собор Святой Марии. В последний день визита Глава Католической церкви побывает в Блаже.

По случаю визита главы католической церкви в Румынию Национальный банк выпустил в обращение миллион монет номиналом 50 банов с изображением профиля папы Франциска.