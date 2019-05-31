Папа римский Франциск прибыл в Румынию. В аэропорту Бухареста его встречали с особыми почестями. Сотни верующих кричали Viva Papa.
Очень приятно приветствовать вас на румынской земле. Для нас это большая честь. Мы счастливы принимать вас в нашей стране.
У трапа самолета понтифика приветствовал президент Румынии Клаус Йоханнис.
Из аэропорта Франциск отправился во дворец Коротчень. Весь путь следования почетного кортежа усиленно охранялся. Движение было разрешено только по встречной полосе. Однако водители остановили машины и вышли поприветствовать высокого гостя.
Перед президентским дворцом Папу приветствовал почетный караул. Ответное приветствие Франциск произнес по-румынски. Как оно должно звучать, понтифику подсказал президент Йоханнис.
Президент Румынии и глава Католической церкви провели двустороннюю встречу.
Затем Клаус Йоханнис и Папа Франциск выступили перед приглашенными гостями. Речи слушали почти 400 человек.
Клаус Йоханнис коснулся проблемы дискриминации.
"В мире, полном сложных явлений, Европа, возможно более других нуждается в моделях мирного сосуществования и диалога между большинством и меньшинством".
Понтифик отметил достижения Румынии в обеспечении религиозной свободы и призвал власти не игнорировать проблемы бедных людей.
"Желая Румынии процветания и мира, я призываю на вас, ваши семьи, всех присутствующих и всех жителей страны изобилие божественного благословения. Пусть Господь благословит Румынию".
Клаус Йоханнис преподнес Папе Римскому символические подарки - мяч и футболку с автографом Георге Хаджи, весло четырехкратного олимпийского чемпиона Ивана Пацайкина, диск с произведениями Джордже Энеску, а также румынское вино, ковер и расписное яйцо.
Подарок для понтифика приготовила и премьер-министр Виорика Дэнчилэ.
"Ваше святейшество, это часы ручной работы, одна из деталей которых выполнена из камня, привезенного из Аргентины, а еще одна - из камней с вулкана Этна и румынской земли".
Франциск в ответ преподнес главе правительства памятную медаль и несколько книг.
Вечером начались встречи понтифика с патриархом Даниилом и синодом Румынской православной церкви.
"Наши предшественники призывают нас продвигать и защищать веру Христову, передавать молодым поколениям в Европе, где продолжается секуляризация, веру и милостивую любовь Иисуса Христа к миру".
Папа Франциск проведет литургию в бухарестском соборе Святого Иосифа, а завтра - по прибытии в Бэкэу - в церкви Шумулеу-Чук. Затем понтифик отправится в Яссы, где посетит собор Святой Марии. В последний день визита Глава Католической церкви побывает в Блаже.
По случаю визита главы католической церкви в Румынию Национальный банк выпустил в обращение миллион монет номиналом 50 банов с изображением профиля папы Франциска.
Комментарии
- Папа римский Франциск прибыл в Румынию
- В Цюрихе мужчина застрелил двух заложниц
- Беспорядки в тюрьме Эквадора: есть погибшие
- На Филиппинах при взрыве мины погибли 11 человек
- В Румынии прошел мощный град
- Австралию засыпает снегом
- Папа Римский приедет 31 мая в Румынию с трехдневным визитом
- Молдову посетит европейский комиссар Йоханесс Хан
- У берегов Сальвадора произошло землетрясение магнитудой 6,6
- В Венгрии сообщили о семи погибших и 21 пропавшем при аварии с катером
- Папу римского торжественно встретили в аэропорту Бухареста
- Лучинский прокомментировал некорректное поведение Андрея Нэстасе
- Эксперты: альянс между ДПМ и ПСРМ вполне возможен
- В Костештах 13-летний подросток покончил с собой
- В молдавских школах прозвенел последний звонок
- ДПМ предлагает новые решения для вывода страны из политического кризиса, который был спровоцирован ACUM
- Влад Плахотнюк вернулся: В скором времени мы будем видеться чаще, немного терпения
- Диетолог назвала идеальный завтрак
- Прекрасное время у Близнецов и денежные потери у Скорпионов: гороскоп на июнь для всех знаков Зодиака
- Астролог назвал знаки Зодиака, которым звезды сулят катастрофическое невезение в июне
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День будет отмечен высокой активностью. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Если Вы в ссоре, самое время помириться. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День будет отмечен высокой активностью. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Воздержитесь от тяжелой пищи.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Вечером ждите приятных гостей.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Будьте осторожны с начальником.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День будет отмечен высокой активностью. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Смело назначайте свидания.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Благоприятны предпринимательство и торговля.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. В голову придут плодотворные идеи.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День будет отмечен высокой активностью. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
|Banca Nationala a Moldovei
IZBORSK.MD