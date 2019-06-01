Тело женщины нашли в водоеме вблизи монастыря в Сахарне Резинского района

Странная смерть на территории монастыря в Сахарне в Резинском районе. В местном водоеме нашли тело 61-летней женщины с признаками насильственной смерти.

По данным полиции, среди подозреваемых - 27-летней сын погибшей, у которого проблемы с психикой. Именно с ним несчастная приехала в монастырь.

По предварительным данным, сразу после преступления, примерно в час дня, его заметили бегущим в одном исподнем, он сел в такси и уехал в неизвестном направлении.

Подозреваемого, который вел себя неадекватно, задержал экипаж патрульной инспекции. Его доставили в Оргеевскую психиатрическую клинику. Полиции предстоит установить все обстоятельства трагедии.