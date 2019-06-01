Академик Георгий Палади - настоящий патриарх молдавский медицины

В начале мая известному гинекологу Георгию Палади исполнилось 90 лет. В столь почтенном возрасте, врач продолжает работать. Накопленный за долгие годы опыт он передает студентам.

"Хочешь жить, умей трудиться" - таково кредо акушера-гинеколога Муниципальной клинической больницы №1, академика и университетского преподавателя Георгия Палади, передает canal3.

"Человек должен любить свою профессию, тогда работа, которую он будет выполнять, будет поистинне благословенной. У меня никогда не возникало желания поменять профессию, особенно в этом возрасте", - сказал академик.

В свои 90 лет, врач сохраняет завидную активность. Он ездит на международные конференции, является членом Нью-Йоркской академии наук. За последние десятилетия медицина шагнула далеко вперед. Прогресс происходил на глазах Георгия Палади. Он застал еще те времена, когда женщин обследовали стетоскопом, поскольку УЗИ еще не было. А дети, как правило, появлялись на свет не в больницах.

"Тогда 80-90 процентов женщин рожали дома. Я сам, как и все 8 детей из моей семьи, - родился дома, на печке. Тогда не было никаких родильных домов. В Кишиневе в те времена существовала Еврейская больница, в которой было всего 3 койки для рожениц".

Сохранять трудоспособность врачу помогают здоровый образ жизни и строгий распорядок дня.

"Я всю свою жизнь занимался гимнастикой, и сейчас тоже занимаюсь. Думаю, что это и спасло меня от приема лекарств, которые сегодня стоят недешево".

Георгий Палади не только практикует, но и делится своим опытом с будущими врачами. Он преподает в медицинском университете. Один из его бывших студентов, защитивший диплом 25 лет назад, сегодня заведует Отделением патологии беременности №2, где и работает Георгий Палади.

"- На лекциях мы слушали его с широко открытыми глазами. - Это была ваша обязанность. - Нет, Георгий Андреевич. Да, была обязанность, но было и нечто большее. Кроме того, я проходил резидентуру у господина академика. И, знаете, я чувствую гордость за то, что что являюсь частью его эпохи".

Ежегодно в Муниципальной клинической больнице №1, где работает Георгий Палади, появляются на свет около 30 тысяч детей.