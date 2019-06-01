С 1 июня поезд "Кишинев-Одесса" будет ходить ежедневно

Начиная с сегодняшнего дня, 1 июня, модернизированный поезд по маршруту Кишинев-Одесса будет ходить ежедневно. В связи с повышенным спросом будет удвоено количество мест, так как в летний период будут установлены дополнительные вагоны.

Получить необходимую информацию о рейсах, расписании поездов и стоимости билетов можно, позвонив в информационное бюро по номеру (022) 833333 или на сайте ЖДМ.



Напомним, что с 24 мая билеты первого класса на поезд Кишинев-Одесса подорожали и стоят 195 леев, второго - 180 леев, а третьего - 150 леев.