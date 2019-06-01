В Кишиневе проходят праздничные мероприятия в честь Дня защиты детей

Международный день защиты детей в Кишинев отметят с размахом. Гуляния сегодня устраивают во всех районах столицы.

Центр празднования - парк Кафедрального собора. Здесь открылись выставки, будет музыкальный спектакль с участием детских коллективов и конкурс рисунков на асфальте.

Вход в зоопарк для детей сегодня бесплатный. И сегодня же открывают "деревенский дворик", где посетители смогут погладить и покормить кроликов, птиц, хомяков, ослика и верблюжонка.

Приурочили к празднику и открытие спортивного комплекса в парке Долина роз. Здесь построили скейт-парк, площадки для мини-футбола, волейбола, баскетбола и бадминтона.

А в муниципальная библиотеке Богдана Петричейку Хашдеу запускают проект "Задание на лето".

Праздник отметит и министерство внутренних дел. На кишиневском стадионе "Динамо" устраивают концерты, конкурсы и выставку спасательной техники.

Угощать детей будут мороженым, шоколадом и прохладительными напитками.

По данным Национального бюро статистики, в Молдове - около 670 тысяч детей.