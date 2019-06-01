Гений в 3 года. Мальчик решает сложные уравнения и побеждает взрослых в шахматы

Хоть Эйдан ещё и не пошёл в школу, мама уверена, что малыш попадёт сразу в четвёртый или пятый класс, потому что уже сейчас он не уступает по развитию 10−11-летним детям. Особую любовь мальчик испытывает к математике, и, по словам Синтии, это у него семейное. Она вместе с родителями зачастую решает задачи, именно так Эйдан и заинтересовался числами.

Мальчик в свои три года уже умеет считать в уме, решать сложные алгебраические уравнения и может назвать число пи. Он любит играть в шахматы, часто обыгрывая маму и других взрослых. А также в последнее время ему стала интересна химия. Благодаря упорству и пытливости Эйдану легко даётся всё, за что бы он ни взялся, пишет Life со ссылкой на Daily Mail.

"Недавно он решил, что ему нужно знать таблицу Менделеева, так что мне тоже пришлось её выучить. Когда ему что-то приходит в голову, он становится просто одержим этим", сказала мама Эйдана.