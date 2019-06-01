На итальянском острове Сицилия "проснулся" вулкан Этна. Гора извергает в воздух лаву на сотни метров. Об этом сообщает британский таблоид Daily Express.
Как отмечает издание, около трёх часов ночи по местному времени (02:00 по Молдове) у основания юго-восточного кратера на высоте 3150 метров образовались сразу две эффузивные трещины, которые и стали причиной лавовых потоков. Сейсмическая активность начала расти ещё 30 мая, она достигла пика около полуночи и снизилась в последующие часы, пишет life.
Вулканологи утверждают, что для жителей близлежащего древнего портового города Катания, расположенного на восточном побережье острова Сицилия у подножия действующего вулкана, стихийное бедствие существенной угрозы не представляет.
— Все явления не представляют опасности для населённых пунктов и людей, так как ограничены вершиной вулкана. Однако поток туристов в этом районе должен быть на время приостановлен для их безопасности, — заявил директор Национального института геофизики и вулканологии Катании (INGV) Эудженио Привитера.
Отметим, что вулкан Этна высотой 3295 метров над уровнем моря (что в два с половиной раза превышает высоту следующего по величине вулкана Везувий) может "просыпаться" несколько раз в год, извергая лаву и пепел над средиземноморским островом. За всё время своего существования Этна извергалась около 200 раз. Первая документально зафиксированная активность относится к 1226 году до нашей эры. Последнее крупное извержение произошло в 1992 году.
Жители городов и поселений, расположенных у подножия Этны, считают вулкан "дружелюбным", поскольку у него "спокойный" характер: лава из горы извергается медленно, с небольшими газовыми выбросами. Впрочем, в последнее время настрой Этны начал изменяться — её активность всё чаще стала сопровождаться взрывами.
Today my Etna got noisy❤️❤️
Комментарии
- Желтый код в Молдове: синоптики предупреждают об изменении погоды
- В Молдове объявлен желтый код: синоптики обещают грозы, шквалистый ветер и град
- Какой будет погода в Молдове в ближайшие дни
- В Японии от жары погибли четыре человека
- Новый "желтый код" в Молдове: синоптики предупреждают о ливнях с грозами
- Внимание, путешественники: в Италии объявлен "красный" уровень метеоопасности
- КПП паромного типа "Косэуць-Ямполь" и "Сорока-Цекиновка" остаются закрытыми
- В Румынии выпал град размером с куриное яйцо. ВИДЕО
- В американском штате Огайо пронесся мощный торнадо
- Угроза наводнения в Штефан Водэ: использовано более 13 тысяч мешков песка для укрепления дамб
- Семья Урсу, в которой растут сразу четверо близнецов, получила подарки от фонда "Эдельвейс"
- Колонию в Одессе решили законсервировать после беспорядков
- В Британии показали кадры солнечного затмения, снятые в 1900 году
- Столичные детсады закроют на каникулы только после консультаций с родителями
- В Италии началось извержение вулкана Этна
- ДПМ предлагает новые решения для вывода страны из политического кризиса, который был спровоцирован ACUM
- Влад Плахотнюк вернулся: В скором времени мы будем видеться чаще, немного терпения
- Желтый код в Молдове: синоптики предупреждают об изменении погоды
- Мама убитой в израильском детсаду девочки из Молдовы: "Я желаю няне всю жизнь мучиться"
- Астролог назвал знаки Зодиака, которым звезды сулят катастрофическое невезение в июне
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День в целом благоприятен. Вас будут волновать вопросы материального характера. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Вечер лучше провести в кругу семьи.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Возможны проблемы с пищеварением. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Уделите больше внимания детям.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День в целом благоприятен. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Не будьте неблагодарными.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Исключительно плодотворный рабочий день. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Вероятна новая романтическая связь.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День в целом благоприятен. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Но не принимайте все так близко к сердцу.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Будьте осторожны с электроприборами.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Вы сможете интуитивно понять как согласовать Ваши личные честолюбивые замыслы с желаниями окружающих Вас людей. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День в целом благоприятен. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. В голову придут плодотворные идеи.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Мечты должны соответствовать реальности. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
|Banca Nationala a Moldovei
IZBORSK.MD