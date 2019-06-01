Столичные детсады закроют на каникулы только после консультаций с родителями

Местные власти могут закрывать детские сады на каникулы только после консультаций с родителями. С уточнением выступила министр образования Моника Бабук. Она отметила, что период каникул сейчас точно не регламентируется, норма о 42-х календарных днях больше не действует.

Поэтому министр настоятельно порекомендовала мэриям и местным советам обсудить все с родителями и сотрудниками детских садов, чтобы найти лучший выход из положения.

По ее словам, это может быть переход детсадов на гибкий график работы или же закрытие на несколько недель, необходимых для ремонта, дезинфекции и отпуска сотрудников. Уточнение министр сделала после многочисленных обращений родителей. Всего в Молдове - около полутора тысяч детских садов.