В Британии показали кадры солнечного затмения, снятые в 1900 году

Британский институт кино и Королевское астрономическое общество оцифровали и выложили в открытый доступ первую киносъемку полного солнечное затмение 28 мая 1900 года.

Видео размещено на сайте Королевского астрономического общества. Съемку вел британский иллюзионист Невил Маскелайн вместе с астрономом из США Джоном Бэконом 28 мая 1900 года во время экспедиции Британской астрономической ассоциации в Северную Каролину. Эта была вторая попытка Невила снять затмение. В первый раз он это сделал в 1898 году в Индии, однако пленки были утерены, передает УНИАН.



Кадры фильма, который длится чуть больше минуты, были реконструированы специалистами из Национального архива Британского института кино, после чего все изображения были сведены в видео с разрешением 4К, которое опубликовано в открытом доступе.

