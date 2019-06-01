Исправительную колонию № 51 в Одессе, где произошел бунт среди заключенных, решили законсервировать.
Об этом сообщили в администрации Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, передает УНИАН.
«Членами комиссии единогласно принято решение оптимизировать деятельность государственного учреждения Южная исправительная колония (№ 51) путем консервации», - говорится в сообщении.
По официальным данным, в учреждении находятся 449 осужденных, что составляет 45% от планового наполнения. На решение о консервации колонии также повлиял тот факт, что после бунта учреждение нуждается в капитальном ремонте и восстановлении ряда зданий.
В частности, пожаром уничтожены межзонный КПП, помещения дежурной части и административного здания в охраняемой зоне, помещения оперативного отдела, отдела социально-воспитательной и психологической работы с осужденными, отдела надзора и безопасности. Банно-прачечный комбинат, магазин, помещение участка усиленного контроля находятся в непригодном состоянии.
Напомним, 27 мая среди заключенных исправительной колонии № 51 в Одессе вспыхнул бунт.
По официальным данным, это произошло во время «планового обыска». Во время переговоров полиции удалось освободить шестерых заложников.
В результате происшествия пострадали 13 работников колонии.
Во время бунта в колонии произошел пожар. Огонь полностью уничтожил одно из помещений.
Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту служебной халатности работников колонии.
По данным следователей, причиной бунта заключенных стали ненадлежащие условия содержания и ужасное качество продуктов питания.
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