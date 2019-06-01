Целую гору подарков получила в канун Дня защиты детей семья Урсу из Глодян, в которой растут сразу четверо близнецов. Представители фонда "Эдельвейс" привезли детям игровые снаряды, велосипеды и вещи первой необходимости.
Мама близнецов говорит, что давно хотела обустроить во дворе игровую площадку. Она обратилась в фонд Влада Плахотнюка, зная, что он в помощи не отказывает.
"О таком даже не мечтала. Большое спасибо фонду „Эдельвейс” за отзывчивость и прекрасные подарки. Дети просто счастливы", - сказала мама Наталья Урсу.
По словам бабушки, внуки часто не могли поделить игрушки. Теперь их в доме предостаточно.
"Стоило одному взять машинку, сбегались все. Сейчас игрушек хватает, и каждый выбирает, что хочет. Такого количества подарков мы не ожидали", - рассказал бабушка Валентина Доду.
Поддержка семей, особенно многодетных - одна из главных задач фонда "Эдельвейс".
"Команда фонда Влада Плахотнюка „Эдельвейс” побывала в этой, я бы сказала благословенной, семье, где воспитывают четверых малышей. Эта семья нам дорога еще со времен кампании „Новая жизнь”. Мы всегда рады им помочь, они - часть нашей большой семьи", - сказал исполнительный директор фонда "Эдельвейс" Лидия Кукош.
За два года кампании „Новая жизнь”, запущенной фондом Влада Плахотнюка, подарки в роддомах получили около 30 тысяч семей. С декабря прошлого года кампания стала национальной, теперь ее внедряет правительство.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День в целом благоприятен. Вас будут волновать вопросы материального характера. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День в целом благоприятен. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Не будьте неблагодарными.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Исключительно плодотворный рабочий день. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Вероятна новая романтическая связь.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День в целом благоприятен. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Но не принимайте все так близко к сердцу.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
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