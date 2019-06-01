Семья Урсу, в которой растут сразу четверо близнецов, получила подарки от фонда "Эдельвейс"

Целую гору подарков получила в канун Дня защиты детей семья Урсу из Глодян, в которой растут сразу четверо близнецов. Представители фонда "Эдельвейс" привезли детям игровые снаряды, велосипеды и вещи первой необходимости.

Мама близнецов говорит, что давно хотела обустроить во дворе игровую площадку. Она обратилась в фонд Влада Плахотнюка, зная, что он в помощи не отказывает.

"О таком даже не мечтала. Большое спасибо фонду „Эдельвейс” за отзывчивость и прекрасные подарки. Дети просто счастливы", - сказала мама Наталья Урсу.

По словам бабушки, внуки часто не могли поделить игрушки. Теперь их в доме предостаточно.

"Стоило одному взять машинку, сбегались все. Сейчас игрушек хватает, и каждый выбирает, что хочет. Такого количества подарков мы не ожидали", - рассказал бабушка Валентина Доду.

Поддержка семей, особенно многодетных - одна из главных задач фонда "Эдельвейс".

"Команда фонда Влада Плахотнюка „Эдельвейс” побывала в этой, я бы сказала благословенной, семье, где воспитывают четверых малышей. Эта семья нам дорога еще со времен кампании „Новая жизнь”. Мы всегда рады им помочь, они - часть нашей большой семьи", - сказал исполнительный директор фонда "Эдельвейс" Лидия Кукош.

За два года кампании „Новая жизнь”, запущенной фондом Влада Плахотнюка, подарки в роддомах получили около 30 тысяч семей. С декабря прошлого года кампания стала национальной, теперь ее внедряет правительство.