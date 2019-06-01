Папа римский Франциск, совершающий апостольский визит в Румынию, сегодня побывает в святилище Девы Марии во францисканском монастыре Шумулеу-Чук. Это одно из главных мест паломничества католиков в Центральной и Восточной Европе. В 11:30 там начнется литургия, которую отслужит понтифик.
Из Бухареста папа прилетит не в Бакэу, как планировалось, а в Тыргу-Муреш, в остальном программа остается неизменной.
Алтарь святилища в Шумулеу-Чук реконструировали специально к приезду Папы. В церемонии примет участие официальная делегация Венгрии и множество паломников из этой страны, где ни один из понтификов пока не бывал.
Католики приезжают в Шумулеу-Чук, чтобы поклониться статуе Девы Марии. Считается, что она обладает силой исцеления. Высота статуи - больше двух метров. Это самое большое в мире изваяние, вырезанное из цельного куска дерева.
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Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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