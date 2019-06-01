В Молдове хотят ужесточить закон об использовании электронных сигарет и систем нагревания табака

Закон о табаке станет еще жестче. Новые запреты готовят для использования электронных сигарет и систем нагревания табака. Они предусмотрены Национальной программой контроля за табаком, которую внедряет Минздрав.

"Для систем нагревания табака сейчас действуют исключения. Они не запрещены к использованию в закрытых и полузакрытых помещениях", - сказала глава управления Минздрава Даниела Демишкан.

За три года после вступления закона о табаке в силу выявлено 620 случаев его нарушения, большинство их них касались продажи сигарет несовершеннолетним.

"В этом году составлено 107 протоколов, в том числе шесть в отношении юридических лиц", - отметил завотделом ГИП Тудор Борш.

В прошлом году 470 человек получили в Республиканком наркодиспансере психологическую помощь для отказа от табакокурения.

"Когда человек осознаёт, что удовольствие от курения - это всего 10-20%, а остальное вред, начинается процесс избавления от зависимости", - сказал психолог Наталья Фышкот.

По официальным данным, ежегодно в Молдове в результате активного и пассивного курения умирает 4700 человек.