Весь первый месяц лета будет бурлящим, но особенно будет ощущаться в период с 10 по 20 июня.
В это время будет велика вероятность внутрисемейных споров и конфликтов, не исключены разводы, пердает УНИАН. Потому старайтесь воздерживаться от скандалов, внутрисемейных споров и ссор, рассказал астролог Влад Росс.
1-2 июня будут последними днями лунного месяца, когда будет ущербная Луна. Потому лучше на эти дни планировать завершение прежних дел, но ничего нового не начинать.
3 июня нас ждет новолуние, и его влияние будет распространяться также на 4 число. В эти дни старайтесь планировать будущее, создавать четкие и яркие мыслеобразы. Можете смело в эти дни составлять план действий на месяц, особенно поездки, путешествия, встречи, переговоры, а также какие-либо интеллектуальные мероприятия.
К слову, переговоры в июне могут складываться весьма удачно, особенно после 9 числа, когда Венера войдет в зодиакальный знак Близнецы.
Совершать важные покупки и заключать финансовые договоренности следует в середине месяца – с 9 по 21 июня. В это время плодотворными будут проведенные брифинги и дискуссии, одним словом, общение. Это также благоприятный период для творчества и нахождения любви, в том числе в поездках и в интернете. Удачной в эти дни будет и эмиграция. Кроме того, если вы до сих пор не представлены в соцсетях, то именно 9-21 июня можно завести страницу в Фейсбук или Инстаграм – это пойдет вам на пользу. Обозначенное время благоприятно для покупки автомобилей, велосипедов – любых средств передвижения. А поскольку Меркурий – в знаке Рака, то также можно смело покупать катера и яхты.
Пик волнообразности ситуации придется на 17 июня, когда нас ждет полнолуние. Это полнолуние будет необычайно сильным и мощным, оно высветит всю двойственность и противоречия в вашей жизни, в том числе и в политике. Также полнолуние создаст большой толчок для наших мечтаний, после чего наши мыслеформы, наш внутренний мир станут воплощаться в реальность. Так что однозначно можно утверждать, что 17 июня и плюс-минус два-три дня до него и после станут кульминация всего месяца.
Более-менее спокойный период нас ждет после 21 июня. Однако Нептун, пребывая в ретроградном движении, будет забирать много сил, может спровоцировать какой-то внутренний кризис, разочарование, привести к потере ориентиров или утрате смысла и веры. Возможна будет даже депрессия.
Однако период с 21 июня и до конца месяца будет хорошим временем для отпуска. Особенно благоприятно скажется на вас поездка на море.
21-25 июня – это будут финансово неблагоприятные дни, когда Венера будет делать жесткий квадрат к Нептуну. Лучше в это время не совершать никаких покупок, не вести финансовых дел и не осуществлять важных денежных операций. А вот благоприятным временем для операций с недвижимостью будет период, когда Меркурий войдет в зодиакальный знак Рака (4-21 июня), особенно подойдет для таких дел середина июня.
В целом, после 21 числа произойдет торможение активности, когда станет будет больше чувств и эмоций, но меньше благоприятных "умственных" ситуаций. Зато в это время можно добиться любви близких.
Помимо того, что середина месяца будет бурлящей и интенсивной, она же будет и катастрофичной. Однозначно не стоит планировать поездки с 13 по 21 июня, поскольку этот период будет полон катастроф: масса ДТП, несчастных случаев с полетами и тому подобного. А, когда Меркурий соединится с Марсом в Раке, где Рак – это водная стихия, стремительно вырастет еще и количество утоплений и происшествий на воде. Поэтому, дорвавшись до моря, озера или реки, нужно быть очень осторожными. Ситуация усугубится еще и тем, что с 13 по 21 июня будет оппозиция Сатурна к Плутону, которые являются планетами смерти и трагедии.
Также катастрофичным может быть самый конец месяца – 28-30 июня. Эти дни будут в ауре солнечного затмения, которое произойдет 2 июля. Поэтому в последние три дня июня лучше не летать самолетами.
Так что, в целом, первый месяц лета обещает быть живым и веселым. Поскольку Венера будет в Близнецах, это сулит творческие порывы, приключения и дорого. Можно будет много ездить, путешествовать. Месяц также будет богат любовными встречами.
В последние дни месяца, 27-30 июня, когда Меркурий перейдет в знак Льва, сложится благоприятное время для азартных игр, например, в покер, игр на бирже, рекламных кампаний, а также для зачатия детей. Конец июня принесет нам яркие и творческие дни, которые могут быть весьма удачными.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День в целом благоприятен. Вас будут волновать вопросы материального характера. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Возможны проблемы с пищеварением. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Уделите больше внимания детям.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День в целом благоприятен. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Не будьте неблагодарными.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Исключительно плодотворный рабочий день. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Вероятна новая романтическая связь.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День в целом благоприятен. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Но не принимайте все так близко к сердцу.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Будьте осторожны с электроприборами.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Вы сможете интуитивно понять как согласовать Ваши личные честолюбивые замыслы с желаниями окружающих Вас людей. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День в целом благоприятен. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. В голову придут плодотворные идеи.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Мечты должны соответствовать реальности. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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