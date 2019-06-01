В Молдове прошел чемпионат по армрестлингу среди полицейских

Сотрудники полиции попробовали свои силы в армрестлинге. Участие в соревнованиях приняли 220 мужчин и 50 женщин. Несомненной фавориткой была Марина Иордаки, командир взвода велосипедистов. Этим спортом она занимается около года, и уже успела стать чемпионкой страны.

"Женщинам свойственна чувствительность, но и силы характера нам не занимать. Наша служба требует пунктуальности, строгости, даже жесткости. И если посвятить себя тренировкам, будет положительный результат", - сказала участница Марина Иордаки.

Впрочем, большинство участников к соревнованиям особо не готовилось.

"Полицейским тяжело найти время для занятий спортом. Хотя условия для этого у нас есть", - сказал участник Андрей Мунтяну.

"На работе мы проводим по 12 часов и тренироваться получатся раз в неделю, но хотелось бы больше", - сказал участник Лилиан Петреску.

"Я не тренировалась, но было много физической работы. Мы с мужем построили дом. Я носила котелец, а он укладывал, вот и вся тренировка", - сказал участница Евгения Чиботару.

Соревнования по армрестлингу в полиции проводят второй год подряд. В этот раз участников было почти втрое больше.

"Это новый для нас, но престижный спорт, который мы хотим развивать. У нас есть сильные мужчины и сильные женщины, в том числе среди ветеранов", - сказал замглавы ГИП Георгий Кавкалюк.

"Спортсмены ответственно относятся к тренировкам, номы никогда не сможем конкурировать с полицейскими по части дисциплины. Они для нас пример", - сказал галва Федерации армрестлинга Марчел Дарие.

Победители получили дипломы, кубки и медали.