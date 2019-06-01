Генетики из Кембриджского университета опубликовали новую книгу под названием "Генетическое питание: наука ожирения и правда о диетах". И содержащаяся в ней информация противоречит распространенному пониманию того, как именно надо худеть.
Авторы книги подчеркивают, что желающие похудеть должны признать данный процесс очень сложным, но достижимым. Не нужно отказываться от каких-либо продуктов или блюд, разрешается есть все, но в умеренных количествах, сообщает УНИАН со ссылкой на MedikForum.
Человеку не следует поглощать какие-то продукты только в том случае, если у него на них аллергия. Следует чаще делать выбор в пользу продуктов, которые очень долго перевариваются нашим организмом. Ведь благодаря этому чувство сытости сохраняется длительное время. К таким продуктам относятся содержащие много клетчатки.
Диетологи советуют налегать на ненасыщенные жиры, содержащиеся в авокадо, орехах и оливковом масле. В целом, бояться пищи не нужно.
Комментарии
- NASA может начать возить на МКС туристов на своих кораблях со следующего года
- Ученые проверили, как йогурты влияют на микрофлору кишечника
- Астрономы: Интернет-спутники SpaceX станут угрозой для исследований космоса
- Врачи предупредили о вреде вейпов
- Ученые нашли планету в очень неожиданном месте
- В Рышканах на ходу загорелся автомобиль
- Ученый рассказал об опасности нахождения человека на Луне больше года
- Врачи дали летние рекомендации дачникам с гипертонией
- Ученые назвали самых счастливых людей в обществе
- Ученые назвали эффективный способ избавиться от жира на животе
- Warner Brothers нашла нового актера на роль Бэтмена
- Американец сел в тюрьму за женитьбу на собственной дочери
- Паломники из Кишинева отправились в Яссы на встречу с Папой Франциском
- Какой будет погода в Молдове в первые дни лета
- Генетики поделились секретами успешной борьбы с лишним весом
- Желтый код в Молдове: синоптики предупреждают об изменении погоды
- Мама убитой в израильском детсаду девочки из Молдовы: "Я желаю няне всю жизнь мучиться"
- Астролог назвал знаки Зодиака, которым звезды сулят катастрофическое невезение в июне
- Лучинский прокомментировал некорректное поведение Андрея Нэстасе
- В Костештах 13-летний подросток покончил с собой
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День в целом благоприятен. Вас будут волновать вопросы материального характера. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Вечер лучше провести в кругу семьи.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Возможны проблемы с пищеварением. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Уделите больше внимания детям.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День в целом благоприятен. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Не будьте неблагодарными.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Исключительно плодотворный рабочий день. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Вероятна новая романтическая связь.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День в целом благоприятен. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Но не принимайте все так близко к сердцу.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Будьте осторожны с электроприборами.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Вы сможете интуитивно понять как согласовать Ваши личные честолюбивые замыслы с желаниями окружающих Вас людей. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День в целом благоприятен. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. В голову придут плодотворные идеи.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Мечты должны соответствовать реальности. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
|Banca Nationala a Moldovei
IZBORSK.MD