Генетики поделились секретами успешной борьбы с лишним весом

Генетики из Кембриджского университета опубликовали новую книгу под названием "Генетическое питание: наука ожирения и правда о диетах". И содержащаяся в ней информация противоречит распространенному пониманию того, как именно надо худеть.

Авторы книги подчеркивают, что желающие похудеть должны признать данный процесс очень сложным, но достижимым. Не нужно отказываться от каких-либо продуктов или блюд, разрешается есть все, но в умеренных количествах, сообщает УНИАН со ссылкой на MedikForum.



Человеку не следует поглощать какие-то продукты только в том случае, если у него на них аллергия. Следует чаще делать выбор в пользу продуктов, которые очень долго перевариваются нашим организмом. Ведь благодаря этому чувство сытости сохраняется длительное время. К таким продуктам относятся содержащие много клетчатки.



Диетологи советуют налегать на ненасыщенные жиры, содержащиеся в авокадо, орехах и оливковом масле. В целом, бояться пищи не нужно.



