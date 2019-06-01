Какой будет погода в Молдове в первые дни лета

Дождливая и теплая погода сохранится и на следующей неделе, по данным Государственной гидрометеорологической службы.

В первые летние дни на территории всей страны пройдут дожди с грозами. Днем столбики термометров будут показывать 23-30 °C, а ночью максимальная температура воздуха составит 18 °C.

В июне средняя месячная температура воздуха составляет по территории от +17,8 °C на севере, до +20,0 °C на юге. Самым холодным за весь период наблюдений на большей части территории республики был июнь 1949 г., когда средняя месячная температура воздуха составляла от +15,1 °C (Бричень) до +17,0 ºC (Тирасполь). Самым теплым почти повсеместно был июнь 2007 и 2012 гг. Средняя месячная температура воздуха в эти годы колебалась по территории от +20,6 ºC (Бричень) до +24,0 °C (Дубэсарь).

Из стихийных метеорологических явлений наибольшую опасность представляют сильные ливни, град, которые наблюдаются ежегодно. Продолжительные сильные дожди возможны в среднем один раз в 4 года, сильный ветер (скорость более 25 м/с) – в среднем один раз в 3 года. Возможно образование смерчей. Так, 27 июня 1980 г. местами в Слободзейском и Каушанском районах наблюдался смерч, принесший ущерб народному хозяйству.

Июнь – первый летний месяц. Это период черешни, жарких дней, более коротких ночей, а также посева осенних овощей. В народе говорят, что если в этом месяце будут грозовые дожди – лето будет дождливым, а урожай зерна – высоким, если же месяц будет сухим – будет богатый урожай винограда.