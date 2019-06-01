Паломники из Кишинева отправились в Яссы на встречу с Папой Франциском

В Яссы, куда сегодня прибудет Папа Франциск, поехали и католики из Кишинева. Автобусы отправились от собора Божественного провидения.

"Всего пять автобусов - для каждого из приходов деканата центра. Среди них приход из Крецоайи, из Ставчен и греко-католический приход", - сказал священник Петру Чобану.

Люди говорят, что мечтали увидеть понтифика и помолиться вместе с ним. А чтобы Франциск их заметил, взяли флаги Молдовы и плакаты "Паломники из кишиневской епархии".

"Мы с мужем едем вместе со всей ставченской общиной. Будем молиться за нашу семью, за то, чтобы в Молдове воцарилось добро и гармония".

"За мир и чтобы все конфессии - православные и католики - были едины. Чтобы мы жили в мире и радости".

Домой верующие вернутся сегодня ночью.