Warner Brothers нашла нового актера на роль Бэтмена

Кинокомпания Warner Bros. утвердила британского актера Роберта Паттинсона на роль Бэтмена в новой трилогии фильмов о супергерое. Об этом сообщил портал Deadline в пятницу, 31 мая.

По его данным, на роль Бэтмена помимо Паттинсона рассматривали также еще одного британца – Николаса Холта. Однако в итоге Warner Bros. решила сделать свой выбор в пользу Паттинсона после встречи с актерами в четверг, пишет Корреспондент.

Отмечается, что в фильме пойдет речь о становлении Бэтмена, и поэтому нужен был актер младше 30 лет.

Новую кинотрилогию о Бэтмене будет снимать американский режиссер Мэтт Ривз. Ожидается, что ее первая часть выйдет на экраны в 2021 году. Съемки начнутся в конце 2019 или в начале 2020 года.

Роберт Паттинсон известен по серии фильмов о вампирах "Сумерки". Он также сыграл в картинах "Гарри Поттер и кубок огня", "Высшее общество", "Хорошее время", "Космополис" и других.

Образ Бэтмена в разное время воплощали на экране такие актеры, как Майкл Китон, Вэл Килмер, Джордж Клуни, Кристиан Бэйл и Бен Аффлек.