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В Бухаресте состоялась историческая встреча Папы Римского и патриарха Даниила
// фото: fotografultau
13:40, 01 Jun 2019
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Накануне в Бухаресте прошла историческая встреча - глав католической и румынской православной церквей. Патриарх Даниил принял папу римского в Патриаршем дворце. После прогулки они обменялись подарками и вместе помолились.

После Папа Франциск отправился в Национальный собор, где его ждали сотни людей.

"Сегодня, когда мы стоим рядом в самом сердце этой страны, мы хотим вместе вознести молитву "Отче наш". Она объединяет нас, как сынов Божьих, а сегодня и как братьев, которые молятся вместе", - сказал Папа Римский Франциск.

Затем Папа произнес ту же молитву на латыни и обратился к верующим.

"Мир развивается, руководствуясь логикой денег, интересов и власти. Помоги нам, Господи, верить в то, о чем мы молимся: отказаться от удобных преимуществ власти, от обманчивых соблазнов светскости, от пустого высокомерия самодостаточности, от лицемерной заботы о внешности", - сказал Папа Римский Франциск.

По дороге к собору Святого Иосифа понтифик приветствовал людей.

Храм во время литургии был переполнен. Люди получали причастие даже на улице.




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