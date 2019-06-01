Владимир Чеботарь: Досрочные выборы могут привести страну к экономическому и социальному кризису

Досрочные выборы могут привести страну к экономическому и социальному кризису и только усугубят кризис политический. Такое заявление в эфире ток-шоу "Фабрика" сделал вице-председатель Демпартии Владимир Чеботарь. Он отметил, что попытки переговоров социалистов с блоком ACUM оказались провальными, а ДПМ предлагает очевидное решение проблемы, инициируя переговоры о создании парламентского большинства с социалистами.

"Было бы ошибкой привести страну к досрочным выборам. Демократическая партия к досрочным выборам готова, но не хочет их. Поэтому мы согласны искать точки соприкосновения, которые бы позволили построить будущее нашей страны вместе с теми, кто не желает снова неясности и нестабильности", - сказал вице-председатель ДПМ Владимир Чеботарь.

Владимир Чеботарь подчеркнул, что Молдова должна сохранять хорошие отношения с Россией, но для развития экономики и укрепления демократии необходимо придерживаться европейского курса.

"Президент Додон, который является голосом Партии социалистов, много раз говорил, что не противится Соглашению об ассоциации. Он не против Соглашения о свободной торговле с ЕС. Это обязательство, подписанное Республикой Молдова. Не думаю, что этот путь развития неприемлем для Партии социалистов", - сказал Владимир Чеботарь.

Также Владимир Чеботарь отметил, что приезд в Кишинев еврокомиссара Йоханнеса Хана, российского вице-премьера Дмитрия Козака и представителя госдепартамента США Брэдли Фрэдена - всего лишь рабочие визиты, которые не повлияют на политическую ситуацию в стране.

"Многие политики и журналисты придают слишком много значения этим визитам, считая их политическими и думая, что они могут повлиять на переговоры или привести к созданию неких коалиций. Судьба молдаван - в руках молдаван. Мы считаем, что никто извне не имеет права навязывать нам какую-либо коалицию", - сказал Владимир Чеботарь.

Отказ блока ACUM от переговоров с демократами сразу после выборов вице-председатель ДПМ назвал неспособностью брать на себя ответственность.

"Для них политика - это развлечение. Они считают, что политику делают в фейсбуке, и сами не знают, чего хотят. Они неорганизованны и разрозненны. Они не доверяют друг другу и не сумели сохранить единую фракцию. Они только цепляются за кресла и делят должности", - сказал Владимир Чеботарь.