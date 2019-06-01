Досрочные выборы могут привести страну к экономическому и социальному кризису и только усугубят кризис политический. Такое заявление в эфире ток-шоу "Фабрика" сделал вице-председатель Демпартии Владимир Чеботарь. Он отметил, что попытки переговоров социалистов с блоком ACUM оказались провальными, а ДПМ предлагает очевидное решение проблемы, инициируя переговоры о создании парламентского большинства с социалистами.
"Было бы ошибкой привести страну к досрочным выборам. Демократическая партия к досрочным выборам готова, но не хочет их. Поэтому мы согласны искать точки соприкосновения, которые бы позволили построить будущее нашей страны вместе с теми, кто не желает снова неясности и нестабильности", - сказал вице-председатель ДПМ Владимир Чеботарь.
Владимир Чеботарь подчеркнул, что Молдова должна сохранять хорошие отношения с Россией, но для развития экономики и укрепления демократии необходимо придерживаться европейского курса.
"Президент Додон, который является голосом Партии социалистов, много раз говорил, что не противится Соглашению об ассоциации. Он не против Соглашения о свободной торговле с ЕС. Это обязательство, подписанное Республикой Молдова. Не думаю, что этот путь развития неприемлем для Партии социалистов", - сказал Владимир Чеботарь.
Также Владимир Чеботарь отметил, что приезд в Кишинев еврокомиссара Йоханнеса Хана, российского вице-премьера Дмитрия Козака и представителя госдепартамента США Брэдли Фрэдена - всего лишь рабочие визиты, которые не повлияют на политическую ситуацию в стране.
"Многие политики и журналисты придают слишком много значения этим визитам, считая их политическими и думая, что они могут повлиять на переговоры или привести к созданию неких коалиций. Судьба молдаван - в руках молдаван. Мы считаем, что никто извне не имеет права навязывать нам какую-либо коалицию", - сказал Владимир Чеботарь.
Отказ блока ACUM от переговоров с демократами сразу после выборов вице-председатель ДПМ назвал неспособностью брать на себя ответственность.
"Для них политика - это развлечение. Они считают, что политику делают в фейсбуке, и сами не знают, чего хотят. Они неорганизованны и разрозненны. Они не доверяют друг другу и не сумели сохранить единую фракцию. Они только цепляются за кресла и делят должности", - сказал Владимир Чеботарь.
Комментарии
- Лучинский прокомментировал некорректное поведение Андрея Нэстасе
- Эксперты: альянс между ДПМ и ПСРМ вполне возможен
- Партия социалистов Республики Молдова приняла к сведению предложение Демократической партии
- ДПМ предлагает новые решения для вывода страны из политического кризиса, который был спровоцирован ACUM
- Влад Плахотнюк вернулся: В скором времени мы будем видеться чаще, немного терпения
- STOP FALS: Министерство здравоохранения разоблачает лже заявления портала, который хвалит ППДП-ПДС
- ОБСЕ высоко оценивает решение правительства РМ о подтверждении фактов гражданского состояния жителей Приднестровья
- Министерство образования: после объявления моратория ни одно учебное учреждение страны не было закрыто
- Члены ППДП бегут из формирования: В Молдове правая оппозиционная партия превратилась в тоталитарную секту
- ЦИК выявил ряд несоответствий в отчетах о финансировании ПДС и ряда других партий
- В Дзержинске прогремели взрывы в цехе по производству тротила
- На трассе Кишинев-Джурджулешты возобновили ремонт после трехлетнего перерыва
- Владимир Чеботарь: Досрочные выборы могут привести страну к экономическому и социальному кризису
- В Глодянах ливень с градом затопил дома и сельхозугодья. ФОТО
- Ученые выяснили, почему замороженные овощи и фрукты полезнее свежих
- Желтый код в Молдове: синоптики предупреждают об изменении погоды
- Лучинский прокомментировал некорректное поведение Андрея Нэстасе
- В Костештах 13-летний подросток покончил с собой
- Эксперты: альянс между ДПМ и ПСРМ вполне возможен
- Из пенитенциарного учреждения сбежал заключенный
- Мужчины, которые превратят жизнь в ад: тираны по знаку Зодиака
- Дочь Петре Теодоровича скончалась на 38 году жизни
- Женщина погибла, пытаясь остановить фуру своим телом, но спасла детей
- Молдаванка унаследовала 3 млн евро от богатого итальянца
- STOP FALS: Министерство здравоохранения разоблачает лже заявления портала, который хвалит ППДП-ПДС
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День в целом благоприятен. Вас будут волновать вопросы материального характера. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Вечер лучше провести в кругу семьи.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Возможны проблемы с пищеварением. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Уделите больше внимания детям.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День в целом благоприятен. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Не будьте неблагодарными.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Исключительно плодотворный рабочий день. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Вероятна новая романтическая связь.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День в целом благоприятен. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Но не принимайте все так близко к сердцу.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Будьте осторожны с электроприборами.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Вы сможете интуитивно понять как согласовать Ваши личные честолюбивые замыслы с желаниями окружающих Вас людей. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День в целом благоприятен. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. В голову придут плодотворные идеи.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Мечты должны соответствовать реальности. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
|Banca Nationala a Moldovei
IZBORSK.MD