На трассе Кишинев-Джурджулешты после трехлетнего перерыва возобновили ремонт. Подряд передали украинской компании. Ее задача - отремонтировать 85 километров дороги максимум за три года.
Перекресток нужно реорганизовать. От моста будет сделан изгиб.
Ремонт трассы начали в 12-м году, а завершить должны были в 16-м. Но прежний подрядчик - румынская фирма - бросила дело в прямом смысле на полдороги. А то, что сделала, сделала плохо, так все нужно начинать сначала.
"На участках от Чумая до Вулканешт и от Вулканешт до Слободзея Маре работы прекратили на этапе срезания асфальта. Разумеется, грузоподъемность значительно снизилась, а по этой дороге в порт ездит большегрузный транспорт. И вот что из этого вышло", - сказал госсекретарь министерства экономики и инфраструктуры Анатолий Усатый.
За нарушений условий контракта прежнего подрядчика оштрафовали на три миллиона евро. Также фирма должна вернуть сумму гарантии, это еще три миллиона. Автомобилисты и местные жители надеются, что в этот раз работы завершат в срок.
Заняты на трассе около 200 рабочих из Молдовы и Украины. Асфальт производят здесь же.
Министр экономики и инфраструктуры, побывший на стройке с инспекцией, заявил, что качество работ будут проверять на каждом этапе.
"Это единственная дорога отсюда до центра страны. Кроме того, это важно, так как трасса ведет в международный порт Джурджулешты", - сказал министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич.
Бюджет проекта - почти 30 миллионов евро. Деньги перечислил Европейский банк реконструкции и развития.
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