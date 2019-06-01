По данным правительства Нижегородской области, при взрывах пострадали 19 человек, сообщает РИА Новости.

"Осколочные ранения легкой и средней тяжести. Оказывается вся медицинская помощь", — сообщил собеседник агентства.

Заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов со своей стороны заявил о 16 пострадавших и двух пропавших без вести.

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, сказал представитель экстренных служб. Он уточнил, что взрывов было три. Цех разрушено на площади 100 квадратных метров, огонь перекинулся на соседнее здание. В ближайшем поселке Пыра в домах повреждено остекление.

"Предварительная причина взрыва — нарушение технологического процесса производства работ", — сказал собеседник агентства.



Опасность повторных взрывов на предприятии сохраняется, добавил он.



В ГосНИИ "Кристалл" отметили, что при взрывах никто не погиб. Всего на момент взрыва в цехе работали пять человек. "Заводские службы сработали оперативно и успели эвакуировать персонал", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе МЧС сообщили, что тушение пожара проводится по третьему номеру сложности.