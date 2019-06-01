В Яссах за считанные часы до приезда Папы Франциска начался ливень с градом. ФОТО

В Яссах накануне приезда Папы Франциска начался ливень с градом. Несмотря на это сотни верующих ожидают приезда понтифика.

Плотный слой льдинок покрыл землю буквально за считанные минуты.

В Яссы, куда сегодня прибудет Папа Римский, поехали и католики из Кишинева. Автобусы отправились от собора Божественного провидения.

Напомним, вчера папа римский Франциск прибыл в Румынию с трехдневным визитом. В аэропорту Бухареста его Святейшество встретил президент Клаус Йоханнис с супругой. Визит главы Римской католической церкви проходит под девизом "Идем вместе!".