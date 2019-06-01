Ученые рассказали, почему не все помнят свои сны

Во время сна люди проходят через разные фазы. Когда мы видим сны — это фаза быстрого сна, во время которой наши глаза начинают быстро двигаться, рассказывает NDTV.

Повышается выработка ацетилхолина, который контролирует «яркость» снов, пишет Моя Планета. А вот выработка норэпинефрина — нейромедиатора стресса — напротив, снижается, что заставляет мозг забывать сны. Если мы резко засыпаем или просыпаемся (например, от будильника), то уровень обоих соединений резко подскакивает и мы не помним сон.

Как рассказал сомнолог из Медицинского института Гарварда Роберт Стикголд, чтобы запомнить сон, нужно провести некоторое время в постели, просыпаться медленно. Тогда мозгу хватит времени, чтобы «ухватить» содержание сна.