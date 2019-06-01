В Боснии сгорел лагерь мигрантов: 29 пострадавших

В результате пожара в лагере мигрантов на северо-западе Боснии пострадали 29 человек. Об этом сообщает Reuters.

Пожар случился в лагере Мирал, размещенном в городе Велика-Кладуша, передает УНИАН.

В данный момент все пострадавшие доставлены в больницы.

"Пожарные бригады находятся на месте и скоро потушат огонь, после этого может начаться расследование инцидента", - сообщили в полиции.

Согласно данным спецслужб Боснии, только за прошлый год в страну через Сербию и Черногорию проникло около 25 тысяч мигрантов, преимущественно из Азии и Северной Африки, а в этом году к ним присоединилось еще 6 тысяч беженцев.



