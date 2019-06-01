Национальный экзамен на степень бакалавра 2019 года начинается во вторник, 4 июня, и завершится 21 июня. Для сдачи экзамена записались 17754 кандидата, из которых 2478 человек имеют задолженность за прошлые годы. Экзамен начинается в 9.00 часов утра. Всего было образовано 92 центра по сдаче экзаменов на степень бакалавра, 30 из которых находятся в Кишиневе.
Таким образом, 4 июня кандидаты, занимающиеся в других учебных заведениях, кроме румынских, сдадут экзамен по румынскому языку и литературе.
7 июня все кандидаты сдадут экзамен по языку обучения, а 11 июня – по иностранному языку.
В этом году около одной тысячи учащихся, награжденных медалями на олимпиадах, получат отметку „10” на экзамене по иностранному языку.
14 июня состоится профильный экзамен: Математика - для реального профиля, История румын и Всемирная история - для гуманистического профиля. Аналогичным образом проводится экзамен по профилю искусство и спорт.
18 июня кандидаты сдадут экзамен на выбор. Они смогут выбирать такие предметы, как география, физика, химия, биология, математика, история румын и всемирная история, а также информатику.
21 июня проводится последний экзамен по родному языку: украинскому, болгарскому или гагаузскому.
Отвечая на вопрос, как бороться с кандидатами, которые пытаются списывать, директор Национального агентства по программам и оценке Анатол Топалэ отметил, что если в первые годы после введения видеокамер количество тех, кто пытался списывать и были удалены с экзамена, превышало тысячу кандидатов, за эти годы это число сократилось, достигнув в прошлом году всего несколько человек. По его словам, выпускники не хотят рисковать и получать неудовлетворительные оценки по всем экзаменам из-за попытки списывать.
Говоря о тестах, предложенных кандидатам, Анатол Топалэ отметил, что все они основаны на школьной учебной программе. Проверка экзаменационных работ будет проходить с 4 по 24 июня. Результаты будут вывешены в центрах по сдаче экзаменов на степень бакалавра 26 июня. В период с 26 по 27 июня можно будет подавать апелляционные жалобы. Результаты после рассмотрения апелляций будут вывешены в центрах по сдаче экзаменов на степень бакалавра 4 июля.
Те, кто не сдал экзамен, могут подать заявку на участие в дополнительной экзаменовке в период с 4 по 5 июля.
Дипломы на степень бакалавра будут выдаваться в период с 8 по 9 июля.
Комментарии
- На трассе Кишинев-Джурджулешты возобновили ремонт после трехлетнего перерыва
- Паломники из Кишинева отправились в Яссы на встречу с Папой Франциском
- В Молдове прошел чемпионат по армрестлингу среди полицейских
- В Молдове хотят ужесточить закон об использовании электронных сигарет и систем нагревания табака
- Семья Урсу, в которой растут сразу четверо близнецов, получила подарки от фонда "Эдельвейс"
- Столичные детсады закроют на каникулы только после консультаций с родителями
- В Кишиневе проходят праздничные мероприятия в честь Дня защиты детей
- С 1 июня поезд "Кишинев-Одесса" будет ходить ежедневно
- Академик Георгий Палади - настоящий патриарх молдавский медицины
- В Костештах 13-летний подросток покончил с собой
- Убил жену и повесился: в Запорожье 3-летний ребенок двое суток прожил с мертвыми родителями
- В этом году экзамен на степень бакалавра будут сдавать более 17 тысяч выпускников
- В Боснии сгорел лагерь мигрантов: 29 пострадавших
- Ученые рассказали, почему не все помнят свои сны
- В Яссах за считанные часы до приезда Папы Франциска начался ливень с градом. ФОТО
- Лучинский прокомментировал некорректное поведение Андрея Нэстасе
- В Костештах 13-летний подросток покончил с собой
- Эксперты: альянс между ДПМ и ПСРМ вполне возможен
- Из пенитенциарного учреждения сбежал заключенный
- Молдова после проливных дождей. ФОТО
- Дочь Петре Теодоровича скончалась на 38 году жизни
- Женщина погибла, пытаясь остановить фуру своим телом, но спасла детей
- Молдаванка унаследовала 3 млн евро от богатого итальянца
- STOP FALS: Министерство здравоохранения разоблачает лже заявления портала, который хвалит ППДП-ПДС
- Австралию засыпает снегом
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День в целом благоприятен. Вас будут волновать вопросы материального характера. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Вечер лучше провести в кругу семьи.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Возможны проблемы с пищеварением. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Уделите больше внимания детям.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День в целом благоприятен. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Не будьте неблагодарными.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Исключительно плодотворный рабочий день. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Вероятна новая романтическая связь.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День в целом благоприятен. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Но не принимайте все так близко к сердцу.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Будьте осторожны с электроприборами.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Вы сможете интуитивно понять как согласовать Ваши личные честолюбивые замыслы с желаниями окружающих Вас людей. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День в целом благоприятен. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. В голову придут плодотворные идеи.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Мечты должны соответствовать реальности. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
|Banca Nationala a Moldovei
IZBORSK.MD