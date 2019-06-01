В этом году экзамен на степень бакалавра будут сдавать более 17 тысяч выпускников

Национальный экзамен на степень бакалавра 2019 года начинается во вторник, 4 июня, и завершится 21 июня. Для сдачи экзамена записались 17754 кандидата, из которых 2478 человек имеют задолженность за прошлые годы. Экзамен начинается в 9.00 часов утра. Всего было образовано 92 центра по сдаче экзаменов на степень бакалавра, 30 из которых находятся в Кишиневе.

Таким образом, 4 июня кандидаты, занимающиеся в других учебных заведениях, кроме румынских, сдадут экзамен по румынскому языку и литературе.

7 июня все кандидаты сдадут экзамен по языку обучения, а 11 июня – по иностранному языку.

В этом году около одной тысячи учащихся, награжденных медалями на олимпиадах, получат отметку „10” на экзамене по иностранному языку.

14 июня состоится профильный экзамен: Математика - для реального профиля, История румын и Всемирная история - для гуманистического профиля. Аналогичным образом проводится экзамен по профилю искусство и спорт.

18 июня кандидаты сдадут экзамен на выбор. Они смогут выбирать такие предметы, как география, физика, химия, биология, математика, история румын и всемирная история, а также информатику.

21 июня проводится последний экзамен по родному языку: украинскому, болгарскому или гагаузскому.

Отвечая на вопрос, как бороться с кандидатами, которые пытаются списывать, директор Национального агентства по программам и оценке Анатол Топалэ отметил, что если в первые годы после введения видеокамер количество тех, кто пытался списывать и были удалены с экзамена, превышало тысячу кандидатов, за эти годы это число сократилось, достигнув в прошлом году всего несколько человек. По его словам, выпускники не хотят рисковать и получать неудовлетворительные оценки по всем экзаменам из-за попытки списывать.

Говоря о тестах, предложенных кандидатам, Анатол Топалэ отметил, что все они основаны на школьной учебной программе. Проверка экзаменационных работ будет проходить с 4 по 24 июня. Результаты будут вывешены в центрах по сдаче экзаменов на степень бакалавра 26 июня. В период с 26 по 27 июня можно будет подавать апелляционные жалобы. Результаты после рассмотрения апелляций будут вывешены в центрах по сдаче экзаменов на степень бакалавра 4 июля.

Те, кто не сдал экзамен, могут подать заявку на участие в дополнительной экзаменовке в период с 4 по 5 июля.

Дипломы на степень бакалавра будут выдаваться в период с 8 по 9 июля.