Считанные дни остались до самого долгожданного летнего фестиваля. В Дендарии, именно там пройдёт Summer Fest 2019, полным ходом идёт подготовка к предстоящему событию.
Рабочие обустраивают игровые зоны, устанавливают гигантскую сцену, на которой выступят 14 отечественных и иностранных исполнителей, передает canal3.
Организаторы говорят, в течение двух дней на фестивале будет звучать самая разная музыка. Атмосферу зажгут Smiley, Willy William, Cygo и другие известные артисты.
Фестиваль пройдет 8 и 9 июня. В нынешнем году организаторы подготовили грандиозное световое шоу, которое надолго запомнится зрителям.
"Как обычно, сцена будет очень большой, как пятиэтажный дом, шириной 45 метров. Более 50 тонн металла, свыше двух тонн звука, а также более пяти тонн различного оборудования, света, экранов. Площадь экранов превысит 350 квадратных метров. Благодаря экрану девятого поколения, публика получит новые эмоции. Будет грандиозное световое шоу. Более 140 устройств создадут незабываемую атмосферу", сказал организатор, Вячеслав Крецу.
В первый день фестиваля на сцену поднимутся SunStroke Project, Smiley, Andrew Rayel, Willy William, Timebelle, Леша Свик, а также знаменитый рэпер Cygo.
На следующий день на фестивале зажгут Carla's Dreams, 7 Klase, Doredos, Filatov & Karas, Matrang, Ziverte и Maruv.
Помимо музыкальных сюрпризов, организаторы обещают бесплатный wifi, массажные зоны, а для самых маленьких - карусель, несколько горок и зону виртуальной реальности.
Фестиваль Summer Fest будет проводиться в третий раз. Стоимость двухдневного абонемента достигает 350 леев, а билет на один день обойдется в 250 леев. По словам организаторов, продано уже 80% билетов.
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ОВЕН
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БЛИЗНЕЦЫ
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ЛЕВ
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ДЕВА
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ВЕСЫ
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Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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