Действующая мини-мисс Молдова стала победительницей мирового чемпионата по танцам в Хорватии

5-летняя Мирослава Ясыбаш, действующая мини-мисс Молдова, стала победительницей мирового чемпионата по танцам в Хорватии. За эффектным выступлением стоит колоссальный труд и ежедневные многочасовые тренировки. Недетский труд приносит яркие плоды. Способности Миры по достоинству оценило строгое жюри.

"Да, я переживала, но когда я заняла первое место я была радостная, счастливая и первое место - только одно", - сказала мини-мисс Молдова, Мирослава Ясыбаш.

Мама чемпионки и ее самый главный наставник Наталья Ясыбаш, признается, - за многочисленными победами стоит титаничекий труд.

"Готовились долго, год, упорно, причем каждый раз Мира спрашивает: "Это будет сложно?". Говорю: "Не будет" - "Тогда идем!". Когда она держала кубок - она очень радовалась и говорила "Молдова - первое место". Не "Я первое место", а "Молдова первое место" и это радует", - рассказала мама, Наталья Ясыбаш.

Танцевальная группа, солисткой которой, является Мира, репетирует каждый день по нескольку часов.

Тренер юных танцовщиц, хореограф с многолетним стажем Снежана Апостол, сама занимается постановкой номеров. Она очень требовательна к ученицам и никому не дает спуска.

"Дисциплина - самое главное требование в зале. Репетируем мы 4 раза в неделю, а перед конкурсами встречаемся ежедневно и не расстаемся практически никогда", сообщила тренер, Снежана Апостол.

В ближайшие дни юная солистка вместе с танцевальным коллективом выступит на чемпонате в Яссах.